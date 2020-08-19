Предпринимателям Ленинградской области компенсируют средства за организацию общественных работ

Во Всеволожском районе в общественных работах приняли участие 148 человек. Всего в Ленинградской области по данной программе трудоустроили 500 безработных.

– Для тех, кто лишился заработка в период пандемии, занятость на общественных работах становится существенным финансовым подспорьем, – говорит и.о. начальника Всеволожской биржи труда Наталья Петрова. – Необходимо отметить, что выплата пособий по безработице сохраняется. Основными работодателями стал агрохолдинг «Выборжец», «Пригородный ДРСУ» и Региональная общественная организация Ленинградской области по содействию развития активного отдыха и туризма.

По последним данным во Всеволожском районе зарегистрировано 10 228 безработных, в феврале нынешнего года эта цифра составила 644. Дополнительную помощь с трудоустройством окажет «Ярмарка вакансий», которая пройдет 20 августа в КДЦ «Южный».

10 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об оказании компенсации оплаты труда предприятиям, сохраняющим занятость или организующим общественные работы.

– Мы намерены снизить напряженность на рынке труда, – прокомментировал решение глава региона. – Работодатели смогут сохранить занятость своих сотрудников, привлечь временный персонал, организовать общественные работы, и получить за это компенсацию из бюджета.

Сумма поддержки составляет 95% от фактических затрат на заработную плату. Однако эта цифра не может быть более 12 130 рублей. Выплаты производятся в течение 3 месяцев. Оплата труда на временных или общественных работах не может быть ниже 12,8 тыс. рублей в месяц.

Ирэн Овсепян

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