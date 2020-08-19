Купальный сезон в Ленинградской области закрыт

В Гидрометцентре сообщили о закрытии купального сезона в нескольких регионах страны. В этот список вошла и Ленинградская область.

По мнению специалистов, вода в 47 регионе больше не будет прогреваться до необходимого для купания минимума. Считается, что безопасная температура для комфортного плавания начинается с отметки в +21 градус. Идеальная температура воды для купания – в диапазоне от +22 до +26 градусов.

Разумеется, закрытие купального сезона весьма условно. В этом вопросе Гидрометцентр прежде всего ориентируется на комфорт и безопасность детей. Если взрослые, особенно закаленные, могут плавать в холодной воде, то для ребятни такой досуг крайне не рекомендован.

По прогнозу до конца рабочей недели Всеволожский район ожидает солнечная и теплая погода. Столбик термометра поднимется до +25. Но уже со следующей недели ожидаются дожди и похолодание – ночью температура воздуха может опускаться до +11 градусов.