Кудровский парк «Оккервиль» будет готов в сентябре

Близится к завершению благоустройство парка «Оккервиль». В начале сентября жители Кудрово смогут прогуляться по обновленной территории и оценить масштаб проделанной работы.

Общие черты нового облика главного городского парка видны уже сейчас. Территория обзавелась подвесными диван-качелями, в центре разместилась большая круговая скамья. Рабочие заканчивают мощение прогулочных дорожек.

Однако впереди ещё много работы. Парк активно засаживают новыми деревьями и многолетниками, засеивают газон. Также подрядчик приступил к формированию набивной дорожки вдоль набережной. На следующей неделе планируется установка песочницы.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения