Как Ленинградская область отметит Год чистой воды?

Во время празднования Дня Ленинградской области во Всеволожске губернатор Александр Дрозденко объявил, что 2021 год у нас будет Годом чистой воды. Как область отметит очередной тематический год и какие мероприятия запланированы, глава региона рассказал на «Прямой линии гостеприимства».

– Одной из основных задач 2021 года будет очистка берегов наших водоёмов, – поделился Александр Юрьевич. – С этой целью мы запланировали массовые мероприятия, причём они будут проходить не один день, часть мы организуем либо на ближайших базах отдыха, либо в палаточных городках. Всё это будет сопровождаться концертными программами или гастрофестивалями. Мы хотим, чтобы люди не просто приходили поработать и убрать мусор, на таких мероприятиях должно быть интересно.

Кроме того, губернатор рассказал, что в 2021 году будет много мероприятий, связанных с улучшением качества питьевой воды. Ленинградская область собирается поставить более 80 станций водной модульной очистки, а также ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения.

– Мы начали работу по реконструкции мелких очистных сооружений маленьких посёлочков, которые находятся на реках Свирь или Волхов, или Вуокса, которые впадают в Ладожское озеро, – продолжил глава региона. – Но и этот комплекс мероприятий мы хотим сделать неформальным, чтобы открытие новых очистных сооружений или улучшение показателей сброса воды превратилось в красивое мероприятие, интересное не только нашим жителям, но и туристам.

Александр Юрьевич добавил, что перед Общественным экологическим советом, который действует при Правительстве, уже поставлена задача моделировать программу чистой воды в Ленинградской области.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина