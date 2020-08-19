Всеволожский предприниматель откроет кафе-пекарню и музей кренделя в Выборге

Генеральный директор и учредитель предприятия IBP-GROUP, которое находится в Новом Девяткино, Алексей Палади намерен расширить свой бизнес. В ближайшее время у пекарни появиться кафе-кондитерская в Выборге. Строительство объекта намечено на конец августа, а торжественное открытие планируется провести в октябре.

– На первом этаже здания, которое будет расположено на Красной площади Выборга, будет кафе-пекарня, – рассказал Алексей Палади. – На втором – музей кренделя. Скажу честно: этот проект мы подсмотрели у наших коллег из Коломны. Здесь будут проводиться шоу с участием профессиональных актеров, которые расскажут об истории возникновения кренделя. Планируем открыть также музей Пышки в Петербурге.

Рецепты аппетитных ватрушек, пирожков, пончиков, круассанов и пышек на предприятии держат в строгой тайне. Пропорции входящих в состав лакомств ингредиентов сотрудники высчитывают с математической точностью, как настоящие ученые. И признаются, что пекарское искусство сложнее, чем кажется. За эти годы предприятие прошло бизнес-эволюцию от «купли-продажи» пирожков и стало одним из ведущих производителей стрит-фуда. Но пандемия внесла свои коррективы в процесс производства.

– Выручка в начале карантина резко упала, – признается Алексей Палади. – Доходы просели, и мы понесли колоссальные убытки. Наш холдинг поставлял продукцию в сферу общественного питания, а кафе и рестораны на это время закрылись. Часть договоров были расторгнуты, некоторые точки закрылись. Пришлось оптимизировали расходы, чтобы сохранить рабочие места.

По словам Алексея Палади, сейчас ситуация изменилась и сотрудники благодарны, что компания достойно преодолела трудности.

– Пандемия коронавируса – это колоссальный опыт, основанный на жестких переговорах с арендодателями, кредиторами и поставщиками, – отмечает бизнесмен. – Мы достойно перенесли стресс, сохранив рабочие места и наладив в самый трудный период выпуск новой линейки продукции. Сейчас ситуация налаживается – выручка поднимается, растет оптовая торговля. Долги остались, но мы медленными шажками начинам выполнять свои обязательства. Теперь я точно знаю, что нужна новая стратегия развития производства. Если мы раньше работали по наитию, то теперь уже грамотно подходим к развитию бизнеса, разрабатывая систему финансового планирования.

Как рассказывает предприниматель, преодолеть трудности в свое время помог предпринимательский клуб Ленинградской области «РОСТ».

– Когда коронавирусная атака привела к глубокой депрессии, и я оказался в тупике, мы сели вместе с бизнесменами сообщества и проанализировали ситуацию, – вспоминает Алексей Палади. – В итоге появился четкий план действий, спокойствие и уверенность. Считаю, что такие клубы, где можно получить дельный совет, необходимы. Правильно говорят: в одиночку – мы уязвимы, а вместе – непобедимы.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива