Юкковское поселение осваивает субсидию на установку площадок для сбора ТКО

В деревне Сарженка на Лесной улице появилась крытая площадка для сбора бытовых отходов. Это первая из десяти подобных площадок, которые планируется построить в этом году на территории Юкковского сельского поселения.

Объект с габионным основанием рассчитан на размещение двух больших контейнеров. Также предусмотрено место под установку баков для раздельного сбора отходов. До конца года планируется установить шесть подобных площадок в Юкках и по одной в деревнях Лупполово, Медный Завод и Дранишники.

Деньги на строительство новых объектов выделяет областное правительство в рамках субсидии. В течение трех лет администрация будет получать два миллиона в год на создание крытых площадок для сбора отходов.