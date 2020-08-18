Очереди в МФЦ покажет четырехцветный светофор

Загруженность отделений центров «Мои документы» можно будет отследить в режиме онлайн. Теперь на сайте МФЦ можно узнать, где ожидание в очереди не превышает 10 минут, а где вызов к окну затянется надолго.

Разноцветные иконки-индикаторы отображаются рядом с названием филиалов на сайте «Мои документы». Так, на портале можно узнать адрес нужного МФЦ, часы работы, ознакомиться с перечнем предоставляемых услуг и оценить степень загруженности.

Введение светофора поможет снизить нагрузку в пиковые часы работы многофункциональных центров. Получить подробную информацию об их работе можно на сайте МФЦ и по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47.