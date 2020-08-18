Молодежный фестиваль «Время побеждать» собирает участников

28 августа активная молодежь со всех уголков области соберется вместе на фестивале по поддержке волонтерства «Время побеждать». К участию приглашают молодежь от 14 до 35 лет.

Основная цель фестиваля – знакомство молодых людей с деятельностью волонтеров, обмен опытом и развитие культуры добровольчества. В рамках фестиваля будет организованы тематические конкурсы. Ребята смогут поучаствовать в спортивных и творческих соревнованиях, нарисовать граффити с профессиональными художниками, совершить велоэкскурсию по фонтанному водоводу и отработать ораторские навыки в дискуссиях.

Фестиваль организован при поддержке Комитета по молодежной политике Ленинградской области и Волонтеров Победы. Мероприятие пройдет в деревне Низино Ломоносовского района. С положением можно ознакомиться по ссылке.

Фото Антона Ляпина из архива