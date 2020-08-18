Мобильная диспансеризация продолжается

Пройти диспансеризацию, пообщаться с терапевтом и сдать экспресс-тест на антитела к коронавирусу помогут мобильные медстанции. Десятки передвижных медицинских комплексов продолжают приезжать в города и поселения Всеволожского района в рамках акции «Ленинградское здоровье».

Напомним, что плановая диспансеризация была временно приостановлена весной этого года. Чтобы компенсировать вынужденный перерыв, было решено организовать масштабную акцию по всеобщей диспансеризации.

В мобильных медкомплексах также можно пройти профилактический осмотр по направлению или показаниям. Также жители области могут измерить температуру и давление, сделать рентген, маммографию, пройти осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и сдать анализ на антитела COVID-19.