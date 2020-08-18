Ленинградская область развивает гастрономический туризм

Одним из наиболее привлекательных для Ленинградской области является гастрономический туризм. Об этом зашел разговор на вебинаре «Прямая линия гостеприимства». В разговоре принимал участие губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.

Серию вебинаров «Прямая линия гостеприимства» организовало Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. По замыслу организаторов, на каждую из таких встреч будет приглашаться губернатор местного края. 11 августа гостем был Александр Дрозденко.

Вопросов к нему было много, например, Александра Юрьевича спросили, какое блюдо можно назвать брендом Ленинградской области. Он назвал ивангородскую миногу, пашский мед и копорский чай. А когда прозвучал вопрос, готова ли область представить копорский чай в бизнес-классе авиакомпании «Аэрофлот», он ответил, что регион может линейку копорского чая представить, потому что уже сейчас ленинградский иван-чай можно купить на прилавках магазинов в самой разной фасовке: и в пакетиках, и в специальных шелковых мешочках.

Также Александр Дрозденко обратил внимание на уникальные рецепты вепсской кухни. Это и особые сладкие пироги, которые называют «пироги для зятя», и очень вкусные рыбники, и калитки. Не забыл глава региона и про ленинградские сыры:

– Мы никогда раньше не были сырной областью. Сегодня в Ленинградской области изготавливается более 100 видов различных сыров. Например, недавно я посетил хозяйство фермеров – супругов Степаненко. Они живут в Ломоносовском районе. Эти фермеры закупили французских овец, а теперь их партнеры делают прекрасный овечий сыр, – рассказал Александр Юрьевич.

В число гастрономических туров по Ленинградской области губернатор порекомендовал включить поездку во Всеволожский район. Здесь туристы могут ознакомиться с овцами редкой катумской породы, которых разводит фермер Олег Лебедь. Мясо у катумских овец особенное – оно более постное, чем у овец других пород, и у него нет специфического бараньего запаха.

Кроме того, в Ленинградксой области представлена целая цепочка фермерских хозяйств, куда можно приехать с удочкой. А пойманную рыбу тут же при вас закоптят или пожарят, или сделают из нее вкусную строганину.

Слава о ленинградских гастрономических фестивалях вышла далеко за пределы области. Их много, порой даже жители региона знают не обо всех. Например, по весне проходит Фестиваль Выборгского кренделя. В этом году в конце июля в деревне Согиницы Подпорожского района состоялся фестиваль иван-чая. В начале августа во Всеволожске прошел областной гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». С 28 по 30 августа в Новой Ладоге состоится фестиваль «Корюшка идет!». На 14 сентября в Лодейнопольском районе запланирован фестиваль «Белый гриб». А в Волосовском районе каждую осень проходит праздник «Виват, картошка». На этих мероприятиях можно попробовать очень вкусные, порой экзотические, блюда и научиться новым рецептам.

Людмила Однобокова

На фото Антона Ляпина гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» во Всеволожске