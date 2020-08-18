Дольщики ЖК «Галактика» получат жилье в следующем году

С понедельника на территории долгостроя в Новом Девяткино возобновились строительные работы. Теперь за ввод проблемного ЖК отвечает одна из крупнейших строительных компаний страны – ГК ПИК.

Как сообщает областное правительство, жилой комплекс достраивается без дополнительных средств из бюджета. Затраты инвестора компенсируют земельными участками, на которых тот обязуется построить квартал со всей необходимой инфраструктурой.

Подготовка к строительству «космического» долгостроя началась в начале августа. Привели в порядок стройплощадку, провели электричество, собрали кран. А с понедельника, 17 августа, рабочие приступили к монтажу железобетонных плит. Ввод дома намечен на конец лета 2021 года.