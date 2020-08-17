3D-путешествие и «Форд Боярд»: профилактика правонарушений может быть интересной

14 августа для подростков, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, было организовано яркое и необычное мероприятие. Ребята совершили 3D-путешествие по «Городам-героям» нашей необъятной Родины.

После виртуальной экскурсии участников ждал просмотр кино и викторина в молодежном клубе А-80, а в качестве кульминации и без того насыщенного дня – поездка в Санкт-Петербург для участия в развлекательно-спортивной игре «Форд Боярд».

Комиссия по делам несовершеннолетних ежегодно организовывает интересный и увлекательный досуг для трудных подростков. Позитивный опыт, общение со сверстниками и воспитание новых интересов призваны помочь ребятам по-новому взглянуть на мир.