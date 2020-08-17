Открытие скейт-парка в Новом Девяткино отметили спортивным фестивалем

15 августа по адресу: улица Флотская, дом 9 состоялось торжественное открытие скейт-парка в Новом Девяткино. Новая площадка призвана стать центром притяжения активной молодежи, а также местом проведения спортивных праздников и соревнований.

Скейт-парк появился благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Средства на его строительство выделены не только из областного, но и из федерального бюджета. На мероприятии в честь открытия площадки собралось немало гостей разного возраста.

– Думаю, что скейт-парк станет центром притяжения не только для новодевяткинской, но и для муринской молодежи, ведь объектов такого уровня не так много, – обратился к собравшимся глава районной администрации Андрей Низовский. – Очень радует, что ребята смогут проводить свой досуг с пользой. Программа «Формирование комфортной городской среды» не подходит к концу, так что нас ждет благоустройство и других объектов.

Официальное открытие запомнилось экстремальным шоу и соревнованием скейтбордистов, джамперов, роллеров и самокат-райдеров. Уличные художники смогли показать свои таланты в конкурсе граффити.

Екатерина Королева

Фото автора