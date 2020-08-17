В Сертолово приедут «Ласточки»

Новая железнодорожная платформа для электричек появится в Сертолово. Транспортно-пересадочный узел расположится на пересечении Индустриальной улицы и существующих ж/д путей.

Помимо самой платформы планируется строительство небольшого автовокзала и перехватывающих парковок. Данный объект станет частью реконструкции ветки Сертолово – Левашово. Благодаря новому ТПУ станет возможным запуск маршрута из Сертолово до Финляндского вокзала. Предполагается, что на участке будут курсировать скоростные электрички «Ласточка».

Проектирование новой железнодорожной платформы началось, однако ожидаемые сроки строительства пока не уточняются.