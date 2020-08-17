В Мурино появится модульное здание полиции

Правительство Ленинградской области выделит 150 млн рублей на строительство отделения полиции в Мурино. Опорный пункт будет располагаться в модульном здании.

До конца года регион планирует найти подрядчика и предоставить ему финансирование на строительство объекта. Таким образом, полицейский участок в Мурино может открыться уже в следующем году.

Здания модульного типа ограничены по размерам – они не должны превышать 1500 кв. м. Однако изготовление и монтаж подобных объектов занимает всего 4–6 месяцев, что позволяет в кратчайшие сроки строить комфортные и удобные служебные здания. Так, «модульной полицией» уже обзавелись несколько городов региона, например, небольшие опорные пункты появились в Аннино и Любани.