Активисты навели порядок на реке Оккервиль

Жители Кудрово вместе с сотрудниками поселковой администрации 14 августа вышли на субботник. Добровольцы собрались вместе, чтобы очистить русло реки Оккервиль.

В помощь активистам предоставили спецтехнику, водонепроницаемые костюмы и грабли для вылавливания мусора из воды. В ходе субботника удалось очистить реку от сухостоя и мусора, а также провести санитарную обработку деревьев.

Как сообщает администрация Заневского городского поселения, русло реки Оккервиль находится на балансе Невско-Ладожского БВУ, а значит, ни выделять средства, ни привлекать персонал для работ на этом участке они не могут. Поэтому было решено провести уборку силами волонтеров, 11 человек из которых – сотрудники администрации.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения