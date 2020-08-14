Школьная линейка на 30 минут: как в области пройдет День знаний

1 сентября во всех районах области состоятся школьные линейки. При этом численность участников не должна превышать 240 человек, а время проведения не более 30 минут.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, ограничения коснутся не только проведения традиционных торжественных мероприятий, но и учебной деятельности в целом. Так, в новом учебном году очные занятия будут проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора: у учеников будут измерять температуру, а помещения регулярно дезинфицировать. Обязательно наличие антисептиков.