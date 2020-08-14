Школы переходят на электронные дневники и журналы

В областном правительстве обсуждают внедрение общей образовательной цифровой платформы. Благодаря единой системе школы региона смогут использовать электронные журналы и дневники.

Большинство данных по школам уже переданы в контур образовательной системы. Как сообщает областное правительство, учебные учреждения региона на 97% готовы к использованию цифровых сервисов. Так, к системе будут подключать организации дополнительного и профессионального образования, а также детские сады.

После запуска пилотной версии образовательной системы, школьники и их родители будут получать актуальную информацию о расписании, внеклассных занятиях, домашних заданиях и личной успеваемости ученика. Доступ к системе можно будет получить через портал «Госуслуги» в разделе «Мое образование».