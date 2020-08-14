Он различает птиц по голосам

Орнитологические экскурсии – очень интересное направление, о котором знают далеко не все. На них рассказывают не об истории и архитектуре. Здесь учат различать птиц по голосам. Мы решили побеседовать с Сергеем Петровым, который уже много лет проводит такие экскурсии.

– Ваша работа связана с орнитологией?

– Я окончил биолого-почвенный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. На данный момент работаю младшим научным сотрудником Зоологического института РАН, а также педагогом дополнительного образования в эколого-биологическом центре «Крестовский остров». В ЭБЦ веду занятия по полевой орнитологии. Кроме того, участвую в экспедициях по наблюдению за морскими млекопитающими и птицами Балтики и морей Арктического региона.

– Как вам пришла идея проводить орнитологические экскурсии?

– Так сложилось, что с самого детства я летом жил на даче в Токсово, а зимой – в Санкт-Петербурге. Так что немалую часть времени проводил на природе. Птицами начал увлекаться ещё в школьные годы. Более пятнадцати лет назад я впервые попал на орнитологическую экскурсию, которую проводила Лаборатория экологии и биомониторинга Санкт-Петербургского дворца творчества юных. Тогда и понял, что мне интересно это направление, и со временем сам стал проводить такие экскурсии для школьников и воспитанников эколого-биологических кружков. Около трёх лет назад появилась идея рассказывать о птицах не только подросткам, но и всем остальным.

– Почему вы решили проводить экскурсии для более широкой аудитории?

– Прийти к этой мысли мне помог мой друг Тихон фон Штакельберг, который владеет собственным экскурсионным бюро. Именно он предложил проводить орнитологические экскурсии для всех желающих. Дело в том, что среди воспитанников кружков и студентов биологических факультетов такое направление очень востребовано, но большинство людей о нём не слышало. Благодаря нашему проекту узнать побольше о жизни птиц может любой желающий. Достаточно просто следить за новостями группы «ВКонтакте» «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге». У нас нет обязательной платы за участие, но можно оставить добровольное пожертвование.

– Как проходят такие экскурсии?

– Мы набираем группы по 15–17 человек. Чем меньше группа, тем больше полезной информации получается дать. К тому же есть возможность пообщаться с каждым индивидуально. Затем мы отправляемся по определённому маршруту. Обычно экскурсия длится около двух часов. За это время гости успевают услышать и увидеть множество птиц, понаблюдать за ними, а также узнать об их отличительных особенностях.

Подобные экскурсии очень популярны. Недостатка желающих у нас нет, даже наоборот. Обычно группа набирается буквально за час. Экскурсии проходят не только летом, но и зимой. В холодное время года желающих попасть к нам тоже немало. Из-за большого спроса на экскурсии я веду их не один. В команду входят ещё два орнитолога, а также два бердвотчера. Однако из-за коронавируса пришлось временно приостановить свою деятельность. Пока мы ещё не вернулись в строй, но вскоре планируем это сделать.

Орнитологические экскурсии довольно сильно отличаются от обычных. Мне необходимо заранее прибыть на место и пройтись по предполагаемому маршруту, ведь может случиться так, что птиц на нём не так много, как ожидалось. В этом случае мы идём немного другим путём. Здесь сложно всё спланировать заранее, ведь дело касается живой природы. Конечно, у нас есть излюбленные маршруты, но невозможно заранее сказать, где именно нам встретятся птицы. Поэтому приходится ориентироваться по ситуации.

– Взаимодействуете ли с организацией «Токсовские озёра»?

– Да. У нас есть несколько совместных проектов. Первый из них – «За синей птицей». Он реализуется при поддержке комитета по молодёжной политике Ленинградской области. В его рамках мы проводим экскурсии в лесах, на берегах озёр и на особо охраняемых природных территориях. Также совместными усилиями нам удалось издать книгу «Птицы Токсовских озёр». Её автор – ведущий орнитолог Санкт-Петербурга Владимир Храбрый. Я же написал введение и заключение для этой книги.

Екатерина Королева

Фото из личного архива Сергея Петрова