Молодежь трудится на благо поселка

В начале августа в Дубровском поселении стартовала программа летней трудовой занятости для подростков. На благо поселка трудится одна бригада из девяти человек. Ребята будут работать до конца лета.

Подростки убирают мусор вокруг детских площадок, в зонах отдыха, а также на улицах поселения. 10 августа стартовала неделя, посвященная уборке памятников и мемориалов. Ребята очистят территорию возле памятников от мусора и приведут в порядок кустарники. После работы юношей и девушек ждет развлекательная программа. Большинство мероприятий проходит в стенах молодежно-подросткового клуба «Планета», ставшего центром притяжения для местной молодежи. Подростки уже успели поиграть в Мафию, Дженгу и поучаствовать в IQ-викторине.

Второй год подряд за организацию труда отвечает Всеволожский молодежный центр «Альфа». Благодаря «Альфе» бригады трудятся не только в Дубровке, но и во Всеволожске, Щегловском и Морозовском поселениях. Вполне возможно, что программа «Трудовая занятость 2020» будет действовать и осенью. В этом случае ребята будут трудиться по два часа в день.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Молодежно-подростковый клуб «Планета»