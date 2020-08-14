Дзюдоисты Всеволожской СШОР привезли золото с областных соревнований

Сразу два соревнования по дзюдо состоялись в Выборге 9 августа – чемпионат Ленинградской области и I этап X летней Спартакиады учащихся России. Всеволожский район представляли воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва.

Ребята показали высокие результаты как в личном, так и командном зачете. Так, чемпионками в своих весовых категориях стали Анастасия Амелькина и Елизавета Постникова. Курбан Гаджиев и Дарья Баштырева привезли серебро, а Никита Суетин и Александр Хомын – бронзу. Также команда Всеволожского района впервые в истории развития дзюдо в Ленинградской области заняла трете место в командном зачете среди муниципальных образований региона.

Отличились воспитанники Всеволожской СШОР и на региональном этапе Х летней Спартакиады. Так, Шамиль Гаджиахмедов стал бронзовым призером в своей весовой категории и заслужил право на участие в финальных соревнования Спартакиады.

Фото Всеволожского Центра физической культуры и спорта