Строительство путепровода во Всеволожске изменит схему движения у Мельничного Ручья

Продолжается строительство дорожной развязки с путепроводом у станции Мельничный Ручей во Всеволожске. В целях безопасности движение транспорта на этом участке будет перенесено на временную дорогу с железнодорожным переездом.

Как сообщает областное правительство, рабочие уже подготовили свайное поле, использовав 400 метровых свай. Сейчас на этом месте возводят каркас подпорных стен. Параллельно идет переустройство инженерных сетей.

Новый путепровод строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора». Стоимость работ – 1,6 млрд рублей. Движение на новом четырехполосном путепроводе планируют запустить в следующем году.