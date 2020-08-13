По дорогам Янино-1 будет ездить автобиблиотека

В Заневском поселении активно поддерживают инициативы жителей по организации литературных уголков. Для любителей чтения уже установили несколько пунктов по обмену книгами, а сейчас обсуждается возможность создать в Янино-1 стоянку библиотечно-информационного центра «Автобиблиотека».

Согласно графику передвижная библиотека будет привозить книги в последний вторник каждого месяца. Так, читатели смогут взять интересную им литературу на месяц. Как отметил глава поселковой администрации Алексей Гердий, важно учитывать, что идея о «библиотеке на колесах» принадлежит самим жителям. А значит, проект будет востребован.

Со своей стороны администрация старается поддерживать инициативы активных граждан и впредь планирует развивать подобные проекты. Любой житель Заневского городского поселения может передать свои предложения в сектор по развитию культуры, спорта и молодежной политики по телефону +7 (812) 400-26-02.