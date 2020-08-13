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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Озеро Велоярви обзавелось новым мостом

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В ответ на просьбы местных жителей администрация Токсовского городского поселения отремонтировала старый мост через озеро Вероярви.

Старый деревянный переход через озеро становился банально опасным: дорожное полотно не единожды латали, а поручни отсырели и местами раскрошились. Было решено провести реконструкцию моста. Токсовская служба заказчика выполнила все работы буквально за несколько дней – старая конструкция была демонтирована и на ее месте появился новый и надежный мостик.

Фото пресс-службы администрации Токсовского городского поселения

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