В Буграх появились контейнеры для раздельной сборки мусора

В Бугровском сельском поселении начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. Первой разноцветные баки получила мусорная площадка на улице Шоссейной, дом 12. В скором времени новые контейнеры появятся еще по трем адресам.

Для удобства жителей каждый из ярких баков оснащен подробной информацией о том, для какого рода мусора предназначен контейнер. Самые большие емкости ожидаемо отведены под пластик и бумагу, контейнеры поменьше – под стекло и металл. Как сообщает пресс-служба Бугровской администрации, подобными контейнерами оборудуют также площадки на улицах Школьной, Полевой и на Воронцовском бульваре.

За последнее время все больше городов и поселений Всеволожского района приобщаются к культуре раздельного сбора мусора. Совсем недавно разноцветные контейнеры появились в деревне Юкки, а во Всеволожске и вовсе заработала услуга ЭкоТакси, благодаря которой жители района могут передать вторсырье на переработку прямо из дома.

Фото пресс-служба администрации Бугровского сельского поселения