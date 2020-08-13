«Ветеранское подворье» преображает Всеволожский район

В самом разгаре первый тур ежегодного районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье». В мероприятии принимают участие садоводы, огородники и ландшафтные дизайнеры.

Благодаря их стараниям придомовые территории радуют жителей города яркими цветочными композициями, вызывая восторг у прохожих. К примеру, в Сертолово возле улицы Школьной № 3 трудятся Марина Вениаминовна Козлова и Любовь Николаевна Куриленко. Они заботливо ухаживают за яблоневым садом, высаженным два года назад жильцами дома.

Много интересного и необычного появилось и на улице Молодцова, где палисадник превратился в красивую сказочную поляну. Все это великолепие – результат многолетнего труда Веры Семёновны Бабенко, у которой много идей по благоустройству. Благодаря ее богатой фантазии и умелым рукам практически каждый год во дворе дома появляется что­-то новое и прекрасное. Так, сегодня этот уютный участок украшают яркие камни в виде божьих коровок.

Ирэн Овсепян