Андрей Низовский проинспектировал строительство ФОК во Всеволожске

12 августа глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посетил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса во Всеволожске. Сдача объекта намечена на следующий год.

Новый спортивный комплекс вместит в себя залы для мини-футбола, волейбола, баскетбола, тренажеров, борьбы, настольного тенниса и «сухого плавания». Но самое главное, это два просторных бассейна: 25 на 16 метров для взрослых и так называемый «лягушатник» 10 на 6 метров для малышей.

На данный момент рабочие уже положили фундамент и возвели каркас здания. Залиты и чаши для будущих бассейнов. Глава районной администрации позитивно оценил ход строительства и отметил удачное расположение объекта. Также Андрей Низовский подчеркнул необходимость благоустройства прилегающей территории. Люди должны получить не только возможность заниматься спортом, но и новое место для прогулок.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»