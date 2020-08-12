20 лет трагедии подводной лодки «Курск»
12 августа исполнится 20 лет после одной из самых крупных послевоенных катастроф на отечественном флоте. 12 августа 2000 года погиб подводный атомный ракетоносный крейсер «Курск».
Этой дате была посвящена пресс-конференция на площадке ТАСС – Северо-Запад. В ней принимали участие те, кто работал с родственниками погибших в 2000 году, когда вся страна следила за поисковыми работами в Баренцевом море. Обсуждалось много вопросов: и почему до сих пор не найдены тела трех человек, и почему родственники экипажа так и не получили деньги, которые для них собирали бизнесмены, и есть ли сейчас на нашем флоте суда, способные проводить сложные спасательные работы.
Мероприятия в память о 20-летии гибели «Курска» проходят по всей стране, особенно – в таких крупных центрах Военно-морского флота, как Севастополь, Балтийск, Владивосток, Североморск. А также – в местах, где захоронены члены экипажа, а это – Воронеж, Курск, опять же Севастополь. Больше всего членов экипажа «Курск» (32 человека из 118 погибших) были похоронены на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Здесь есть очень красивый мемориал в виде чайки, которая одним крылом касается воды, а другим устремлена в небо.
Главные мероприятия проходят, конечно, в Мурманской области и на военно-морской базе в Видяево. В Мурманске есть мемориал, в состав которого входит подлинная рубка АПЛ «Курск». 12 августа, после торжественной литургии и митинга, на этой рубке торжественно установлены 4 православных иконы. На одной из них увековечены лики всех 118 погибших членов экипажа.
Когда гибель подводной лодки взбудоражила всю страну, выходило огромное количество статей и книг, которые публиковали сенсационные, зачастую не проверенные, факты и выдвигали свои, порой фантастические, версии гибели. По сути дела авторы таких изданий зарабатывали себе популярность за счет трагедии.
Участники пресс-конференции 10 августа попросили лучше обратить внимание на недавно выпущенные книги. Они были написаны, когда эмоции и домыслы уже улеглись. В 2016 году дочь погибшего старшего лейтенанта Алексея Коробкова – Елена, обучаясь в книгоиздательском колледже, в качестве дипломной работы написала повесть «Мгновения прошлого», где она рассказала о своем отце и его товарищах. Сейчас Елена Коробкова (после окончания вуза) работает на телеканале «ТРК. Санкт-Петербург».
Недавно две мамы погибших офицеров – Камилия Бражкина и Алла Кокурина – выпустили свою книгу, в которой уделено место каждому члену экипажа АПРК «Курск». Книга была выпущена на личные деньги обеих мам, проживающих в Воронеже, и поэтому вышла очень малым тиражом – всего 30 экземпляров. Сейчас рассматривается вопрос о ее переиздании более широким тиражом, чтобы можно было по экземпляру отдать в каждую семью родственников.
Особо хочется обратить внимание на новое издание, которое выпустила «Комсомольская правда». Его автором является тот, кто одним из первых встречал родственников экипажа и оказывал им помощь. Это – председатель Клуба моряков-подводников Игорь Курдин. В книгу «Курск. 20 лет спустя» вошел итог его 20-летней работы с документами и свидетелями. Книга имеет подзаголовок: «Тайны, скрытые под водой». На последней странице опубликованы благодарности 40 консультантам. Это были и адмиралы, и врачи, и конструкторы лодки, и следователи. Выступая на конференции, Игорь Кириллович Курдин сообщил: «Никаких новых фактов для общественности я в документах не обнаружил. Не было никаких свидетельств, подтверждающих внешнее воздействие на лодку. Я считаю, что следствие велось глубоко и качественно. Материалы следствия от людей особо не скрывались. И, проработав с этой темой 20 лет, я стал сторонником официальной версии. В хитрые торпеды я не верю».
Напоминаем, что официальная версия гибели АПРК К -141 «Курск» была озвучена в 2002 году. Она заключается в том, что лодка погибла в результате взрыва торпеды во внутреннем отсеке. Взрыв произошел из-за утечки топлива, которое содержало водород. То есть причина аварии имеет исключительно техногенный характер.
Сейчас наша основная задача, как говорили участники конференции, помнить о «Курске» и максимально обезопасить современных военнослужащих на флоте.
Людмила Однобокова