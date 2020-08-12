Участники форума «Ладога» могут побороться за грант в 1,5 миллиона рублей

Областной образовательный форум «Ладога» в этом году проходит с 7 по 15 августа. Он помогает молодежи из разных уголков Ленинградской области собраться вместе и провести время с пользой.

Его участники встретились в поселке Смолячково. Федеральное агентство по делам молодежи и комитет по молодежной политике Ленинградской области запланировали обучение по следующим направлениям: лидеры молодежных сообществ, блогеры, молодые предприниматели, Волонтеры Победы, digital. Примечательно, что участники форума могут представить свой проект и побороться за грант в размере до 1,5 млн рублей. Программа форума насыщенна – каждый день гостей ждет множество полезных мастер-классов и лекций. Запоминающимся событием стал и творческий конкурс «3 минуты славы», участники которого должны были за короткий промежуток времени показать свои таланты.

Организаторы позаботились о безопасности гостей и обеспечили их масками и антисептиками, а некоторые лекции решили провести онлайн. Многие мероприятия проходят на открытом воздухе. Перед визитом на форум участники сдали тест на коронавирус.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Ладога»