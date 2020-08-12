Областной фестиваль «Корюшка идет!» приглашает едоков и рыбаков

В конце лета Новая Ладога соберет гостей на фестивале «Корюшка идет!». Гастрономический праздник, посвященный знаменитой ленинградской рыбке, будет идти три дня – с 28 по 30 августа.

В этом году областной фестиваль отпразднуют вместе с Днем Новой Ладоги, а значит, помимо тематических мероприятий, организуют обширную развлекательную программу. Разумеется, пройдет и рыбная ярмарка, где гости смогут полакомиться местной рыбкой.

Также в рамках фестиваля состоится соревнование по любительской рыбалке. Он пройдет в субботу, 29 августа, в один этап. Ловить рыбу можно будет как с берега, так и с лодок. Победит рыбак с самым увесистым уловом. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте областного Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.