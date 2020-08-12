«Звезды памяти» появились на воинском захоронении в Рапполово

На неучтенном воинском захоронении в деревне Рапполово прошла акция «Звезда памяти». Волонтеры навели порядок на территории и обозначили места захоронения красными звездами.

В акции, организованной общественной организацией «Взгляд», приняла участие активная молодежь Агалатовского сельского поселения. Благодаря общему труду волонтеров воинское захоронение, расположенное в лесу возле деревни, стало более приметным.

Этим летом поисковики обследовали это место и обнаружили, что часть останков советских воинов не была перезахоронена. По окончании работ поисковые отряды пометили могилы с выявленными останками деревянными колышками. А участники акции «Звезда памяти» украсили деревянные метки символичными красными звездами.

Фото общественной организации «Взгляд»