«Звезды памяти» появились на воинском захоронении в Рапполово
На неучтенном воинском захоронении в деревне Рапполово прошла акция «Звезда памяти». Волонтеры навели порядок на территории и обозначили места захоронения красными звездами.
В акции, организованной общественной организацией «Взгляд», приняла участие активная молодежь Агалатовского сельского поселения. Благодаря общему труду волонтеров воинское захоронение, расположенное в лесу возле деревни, стало более приметным.
Этим летом поисковики обследовали это место и обнаружили, что часть останков советских воинов не была перезахоронена. По окончании работ поисковые отряды пометили могилы с выявленными останками деревянными колышками. А участники акции «Звезда памяти» украсили деревянные метки символичными красными звездами.
Фото общественной организации «Взгляд»