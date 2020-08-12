Жители района могут стать участниками событий Великой Отечественной войны в виртуальной реальности

В августе во Всеволожском районе работает выездное мероприятие «Без шанса на перезагрузку. Всего одна жизнь!». Организаторы предлагают прикоснуться к истории необычным образом – через личное участие.

Благодаря VR-технологиям все желающие могут посетить города-герои и примерить на себя роль сапера. Мероприятие будет проходить по разным городам и поселкам Всеволожского района до конца лета. С графиком можно ознакомиться по ссылке. Информацию по наличию свободных мест уточняйте по телефону 8 (813-70) 90-002.