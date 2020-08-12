В Новом Девяткино откроют скейт-площадку

Новое пространство для занятий экстремальными видами спорта в Новом Девяткино появится уже в середине августа. Торжественное открытие скейт-парка состоится 15 августа.

На фестивале в Новом Девяткино свои творческие способности покажут мастера уличного искусства — художники-граффитисты. Открытие площадки будет сопровождаться экстрим-шоу, мастер-классами, конкурсами для скейтеров и самокат-райдеров. Планируется также участие рекордсмена Книги рекордов Гиннесса по пого-стику.

На данный момент подрядчик завершает строительство скейт-парка. Объект возводится в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ирэн Овсепян

На фото из архива – момент с открытия скейт-парка во Всеволожске