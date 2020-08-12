Возле нового детсада в Буграх появится дополнительная остановка

Автобусный муниципальный маршрут № К-680 «Деревня Сярьги – станция метро «Девяткино», следующий через поселок Бугры, обзаведется дополнительной остановкой. Начиная с 13 августа общественный транспорт будет заезжать на остановку рядом с детским садом по улице Горной, 25.

Именно по этому адресу в жилом комплексе «Мистола Хиллс» в сентябре открывается новое дошкольное учреждение. Благодаря дополнительной остановке, автобус довезет маленьких пассажиров и их родителей практически до самого детского сада.