Первоклассники получат подарки от региона
В новом учебном году за парты сядут 21 658 первоклассников. Все дети получат подарки от Ленинградской области.
Так, будущим школьникам вручат рюкзаки с логотипом области, а также книги «Дом родной – Ленинградская область» с приложением «Занимательная карта Ленинградской области», «Все для победы» и «Азбука безопасности и здоровой жизни» (со светоотражающей полосой).
Напомним, что с первого сентября этого года все ученики начальных классов будут получать бесплатные горячие обеды.
Фото из архива