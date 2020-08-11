Первоклассники получат подарки от региона

В новом учебном году за парты сядут 21 658 первоклассников. Все дети получат подарки от Ленинградской области.

Так, будущим школьникам вручат рюкзаки с логотипом области, а также книги «Дом родной – Ленинградская область» с приложением «Занимательная карта Ленинградской области», «Все для победы» и «Азбука безопасности и здоровой жизни» (со светоотражающей полосой).

Напомним, что с первого сентября этого года все ученики начальных классов будут получать бесплатные горячие обеды.

Фото из архива