Жители Куйвозовского поселения соревнуются за самую красивую территорию

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» проводит ежегодный конкурс в двух номинациях: «Придомовая территория образцового содержания многоквартирного дома – 2020», «Самая благоустроенная придомовая территория индивидуальной жилой застройки – 2020».

Цель конкурса – привлечение жителей к наведению порядка и благоустройству придомовых территорий, к озеленению дворов, оформлению подъездов. Прием заявок для участия начинается с 14 августа. Итоги конкурса будут подведены 27 августа. В состав экспертной комиссии входят представители администрации поселения и управляющих компаний.

«Приятно, что количество жителей, с любовью и заботой относящихся к родному поселению, растет с каждым годом», – отметил глава Куйвозовского поселения Денис Кондратьев.