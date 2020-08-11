В Рахье отгремел День молодежи

В Рахье весело и дружно отметили День молодежи. Праздник прошел 8 августа на площади у Дома культуры.

Гостей радовали творческими номерами. Для них выступили студия современного танца «Восторг» и группа «Liberty». В первой половине дня прошла игра в волейбол. Кроме того, организаторы подготовили немало веселых конкурсов, а также игровую программу для детей. Малышам предложили отправиться в «Школу путешественников», чтобы вместе найти сокровища. Дети разгадывали исторические загадки, участвовали в веселой эстафете и различных конкурсах. Одним словом, все от мала до велика смогли почувствовать атмосферу праздника. Завершилось мероприятие фестивалем красок.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Рахьинский Дом культуры»