Сегодня, 11 августа, прошла пресс-конференция по вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Спикеры обсуждали проект «Детство без опасности», в рамках которого в областных роддомах начнут обучать правилам перевозки детей в автомобиле.

– Проект «Детство без опасности» охватит 100 перинатальных центров и родильных домов во всех субъектах РФ, – отметила руководитель программы Кристина Ляпистова. – Статистика показывает, что использование автокресел в машинах на 75% повышает безопасность малыша и снижает риск непредвиденных ситуаций. Мамы и папы должны понимать, что именно они обязаны защитить маленьких пассажиров. По последним данным в 2019 году на российских дорогах зафиксировано около 19 тысяч аварий с участием детей до 16 лет, 519 ребенка погибли, остальные – ранены. При этом на 11,4% сократилось количество погибших детей в дорожных авариях. В нынешнем году планируется провести около трех тысяч тренингов, посвященным повышению безопасности детей.

– В прошлом году в нашем перинатальном центре родилось более двух тысяч малышей, за нынешнее полугодие уже 1,5 тысячи, – отметила главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина. – Все они маленькие пассажиры, поэтому уже в роддоме нужно подготовить маму к перевозке малыша. Бывают случаи, когда мама выходит с конвертом к машине, а у папы на руках упакованное кресло. Думаю, что необходимо заранее подготовится к перевозке ребенка из роддома. Считаю, что проект обучения мам очень важен.

Отметим, что согласно проекту «Детство без опасности» к 2021 году тренинги будут проходить на базе перинатальных центров и родильных домов в 100 городах всех 85 субъектов России.

Ирэн Овсепян