В Ленинградской области на 17% снизилось число ДТП с участием детей

Несмотря на то, что в 47-м регионе сократилось количество ДТП, за семь месяцев текущего года на дорогах погибло 12 детей. Об этом сегодня, 11 августа, рассказал заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Василенко.

– Всего в ДТП пострадало 200 детей, – рассказал Дмитрий. – Число погибших маленьких пассажиров увеличилось на 20 процентов. И это в то время, когда люди были на самоизоляции из-за пандемии. Снизилось и число дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Тем не менее, травмы получили 120 малышей, а погибли – восемь. В 55 случаях ДТП произошли по вине водителей, из которых 15% не имели права на управление транспортным средством, 7% находились в состоянии алкогольного объяснения, 4% – скрылись с места аварии.

Как отметил секретарь Межведомственной транспортной комиссии при губернаторе Ленинградской области Антон Пимашин, в ходе проведения порядка 50 рейдов было установлено, что более 500 родителей не соблюдают правил перевозки детей. Также встречаются и недобросовестные перевозчики, которые без соответствующих документов возят маленьких пассажиров.

Ирэн Овсепян