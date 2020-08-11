Всеволожские футболисты – обладатели Суперкубка Ленинградской области

8 августа в Гатчине, на стадионе «Балтийский», впервые после 15-летнего перерыва был разыгран Суперкубок Ленинградской области. Право бороться за трофей получили лучшие команды 2019 года: ФК «ВМР ЛО» (чемпион) и ФК «Фаворит» Выборг (обладатель кубка).

Всеволожские футболисты уже в первом тайме повели со счетом 2:0. Автором первого гола стал Кирилл Барчугов, второго гола – Ян Юрьев. Во втором тайме наши футболисты пропустили один гол, но затем спокойно и уверенно довели матч до победы – 2:1.

На этой неделе, 15 августа, стартует чемпионат Ленинградской области по футболу 2020 года. Игры будут проходить по субботам, начало матчей в 15.00.

Мы публикуем Календарь игр для нашей команды на чемпионате Ленинградской области по футболу среди мужских команд 2020 года:

15 августа команда «ВМР ЛО» будет играть с командой «Юность» в Кингисеппе.

22 августа в Гатчине «ВМР ЛО» играет с «Ленинградцем».

29 августа будет выезд в посёлок Рощино. Играют «Фаворит» – «ВМР ЛО».

12 сентября состоится игра «ВМР ЛО» – «Атлант-Тосно».

19 сентября – выезд в г. Кингисепп. Играют «Фосфорит» – «ВМР ЛО».

26 сентября в Сланцах «ВМР ЛО» играет с «Автомобилистом».

3 октября состоится выезд в г. Кириши, играют «Факел» – «ВМР ЛО».

10 октября «ВМР ЛО» играет с «Дубровкой».

17 октября выезд в город Волхов, играют «Волхов» – «ВМР ЛО».

24 октября в Тихвине состоится матч «ВМР ЛО» – «Кировец».

Все домашние матчи будут проходить на стадионе СОШ № 2 (ул. Вокка, дом 1).

В рамках Кубка Ленинградской области 26 августа состоится четверть финала, где команда «ВМР ЛО» будет играть с командой «Фосфорит» (Кингисепп). Начало матча в 18.00.

Соб. инф.