Во Всеволожске прошел семейный фестиваль «По дороге с облаками»

Сказочное путешествие для ребятни устроило сегодня, 11 августа, АНО «Семейно-молодежное сообщество» во Всеволожске. Джонни Депп был бы очень удивлен, узнав, куда на этот раз нелегкая занесла его знаменитого Джека Воробья. Непотопляемый пират с зеброй Марти из любимого мультфильма «Мадагаскар» с легкой руки волонтеров очутились на первом фестивале «По дороге с облаками».

– Сегодня на нашем фестивале работают сразу три интерактивные площадки, – рассказала руководитель АНО «Семейно-молодежное пространство» Алена Манькова. – На наш праздник мы пригласили старых и новых друзей. Но, конечно, главными гостями стали дети. Очень хотелось реализовать мероприятие, которое объединит всю семью. Цель фестиваля – создать больше радостных и счастливых мгновений для детей и их родителей. Гости праздника могут своими руками изготовить разные поделки, например креативные фитоковрики.

По словам Алены Маньковой, на лекториях представители структур по социальной защите населения рассказывают о пособиях для семей с детьми. Предусмотрена беседа с психологом на тему «Как развивать детей дошкольного возраста».

– Мы с дочерью делаем талисман, который называется ловец снов, это индийский символ для привлечения добрых духов, – говорит Ольга. – Мы его обязательно повесим у себя дома, чтобы он отпугивал злых духов и приносил добрые сны. О фестивале узнали из социальной сети «ВКонтакте». Такие праздники очень нужны детям, мамам и папам. Ведь семья – это надежный тыл, поддержка и опора. Сегодня не часто выпадает шанс поучаствовать всей семьей в интересных мероприятиях.

– Здесь так здорово! – поддержала маму маленькая Сюзанна, делая оригинальную индийскую поделку.

На мероприятии можно было увидеть интересную коллекцию разных фигурок, пазлов, украшений в форме скрипок. Уникальные экспонаты из Германии, Австрии, Эстонии, Греции представила организатор выставки Эмма Александровна Дыруль, которая переехала во Всеволожск из Сыктывкара.

– Очень давно, когда я окончила учебу, мне родители подарили янтарного кузнечика, играющего на скрипке, – отметила Эмма Александровна. – Потом из поездки в Германию я привезла точилки в виде скрипки, после чего возникло увлечение собирать разные изделия и поделки в форме этого инструмента. В моей экспозиции есть даже телефон-скрипка. Мои ученики, зная о моем хобби, высылали мне разные подарки, так я получила флаконы с сиропом в виде скрипок. Дома под коллекцию выделена у меня целая витрина до потолка!

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик