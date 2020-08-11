Во Всеволожске начал работу Центр физической культуры и спорта

Во Всеволожском районе появилось новое спортивное учреждение – произошла реорганизация Всеволожского Центра тестирования ГТО.

Теперь он называется «Всеволожский центр физической культуры и спорта», руководит им мастер спорта по хоккею с мячом Владимир Гайдуков. Вместе со сменой руководства в Центре появились и новые отделы. Отдел тестирования ГТО, как и раньше, продвигает в массы и принимает нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Отдел физкультурно-массовой работы занимается организацией, проведением мероприятий и работой с населением по направление дворового спорта. Появился отдел спортивной подготовки.

Мы знаем, что в районе уже работает спортивная школа Олимпийского резерва, теперь во Всеволожске появилась еще одна, однако это будут разные учреждения. В новой школе планируют развиваться неолимпийские виды спорта, например, спортивное ориентирование.

Всеволожский Центр физической культуры и спорта начал свою работу 18 июля, в настоящее время он базируется по адресу: город Всеволожск улица Магистральная дом 9 литера А.

Людмила Однобокова