«Праздничный переполох»: в Токсово отметили день поселка

8 августа жители Токсово отметили день рождения поселка. Впервые о нем упоминалось в Писцовой книге Водской пятины Новгородской земли 520 лет назад – в 1500 году.

Своеобразный юбилей поселок отметил с придумкой – помимо привычной праздничной программы для жителей организовали карнавальное шествие мимов, музыкальный променад, концерт органной музыки. Отдельные развлекательные программы проходили для детей. Малышей развлекали не только в Токсово, свой «праздничный переполох» прошел также в Рапполово и Лехтуси.

Для любителей активного отдыха прошла семейная экологическая экспедиция «Токсовские высоты». Не обошлось и без соревнований – в поселке состоялись турниры по волейболу и футболу. Причем последний – на Кубок Главы МО «Токсовское городское поселение».

Фото пресс-службы администрации Токсовоского городского поселения