Баскетболисты из Девяткино, Кудрово и Сертолово стали победителями в областном этапе соревнований «Оранжевый мяч»

В День физкультурника, 8 августа, по всей стране прошли региональные этапы всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». Более 40 команд из области и Санкт-Петербурга встретились в этот день во Всеволожской школе Олимпийского резерва.



Юноши и девушки со всех уголков области соревновались в баскетбольном турнире в формате 3х3 (по три спортсмена от каждой команды на площадке плюс запасной игрок). В борьбу за первенство подключились и спортсмены из Санкт-Петербурга. Соревнования этого года отличает электронная регистрация участников. По ее условиям подать заявку могла любая команда из четырех человек, независимо от принадлежности к спортивному клубу, что делает мероприятие доступным для всех желающих.

Команды соревновались в трех возрастных категориях до 16 лет, 17–18 лет, 19 лет и старше. Среди ребят до 16 лет победила команда юношей из Девяткино и девушек из Кудрово. Победителями в возрастной категории 17–18 лет стали мужская и женская команды из Тихвина. В возрастной группе 19+ лучшей среди мужчин стала команда из Сертолово и женская команда из Тихвина. По итогу участники получили дипломы, заслуженные кубки и медали.

Ежегодные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» проходят в рамках национального проекта «Спорт ─ норма жизни» по всей России. Региональный этап, прошедший во Всеволожске, организован комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области и Федерацией по баскетболу Ленинградской области при участии отдела физической культуры и спорта Всеволожского района.

Фото Светланы Усик