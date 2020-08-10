Медицинская помощь будет оказана рядом с домом

Для оказания выездной медицинской помощи жителям населенных пунктов, прикрепленных к структурным подразделениям ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ», в Кузьмоловском поселении будут работать медицинские комплексы (передвижная амбулатория, передвижная флюорографическая установка).

10 августа с 10.00 до 11.30 часов мобильная бригада медиков уже провела прием жителей деревни Куялово.

11 августа с 12.30 до 14.00 часов медики примут жителей деревни Кузьмолово. Передвижной медицинский комплекс остановится на пересечении улицы Юбилейной и переулка Короткий.

Прием пациентов проведет фельдшер. У жителей будет возможность сделать ЭКГ и пройти тест на коронавирус (методом ПЦР). Для обращения к медикам необходимо иметь медицинский страховой полис и паспорт.