Голоса в Мурино, Морозовском и Юкковском поселениях будут считать КОИБы

Ко дню выборов губернатора Ленинградской области, которые состоятся 13 сентября, на 27 избирательных участках во Всеволожском районе установят комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Так, в Мурино установят 20 систем подсчета голосов, пять будет поставлено в Морозовском городском поселении и два – в Юкковском сельском поселении.

Напомним, что работа КОИБ полностью автоматизирована. От избирателей требуется только аккуратность при заполнении бюллетеня: отметка о сделанном выборе должна располагаться строго в предусмотренном для этого квадрате. Также для корректного считывания не следует сгибать бюллетень. По окончании голосования и закрытии избирательного участка КОИБ обработает полученные данные и выдаст протокол на подпись членам избирательной комиссии. Для обеспечения бесперебойной работы комплексы обработки бюллетеней оборудованы аккумуляторами, которые могут поддерживать питание аппарата более пяти часов.

Фото из архива