Всеволожский район отметил День физкультурника
В минувшую субботу, 8 августа, в городах и поселениях Всеволожского района отметили День физкультурника.
Для участников мероприятия были организованы различные соревнования: спортсмены играли в хоккей на траве, футбол, волейбол, флорбол, участвовали в легкоатлетических эстафетах и сдавали нормы ГТО. Также свое мастерство демонстрировали роллеры, велосипедисты и скейтбордисты.
Не остались в стороне и любители скандинавской ходьбы. Именно в этом виде спорта стойкостью духа и физической подготовкой блеснула самая взрослая участница соревнований – 84-летняя Эльвира Семеновна Красильникова.
Участники мероприятий получили заряд позитива и памятные призы, а победители – заслуженные кубки.
Фото Светланы Усик