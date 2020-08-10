Всеволожский район отметил День физкультурника

В минувшую субботу, 8 августа, в городах и поселениях Всеволожского района отметили День физкультурника.

Для участников мероприятия были организованы различные соревнования: спортсмены играли в хоккей на траве, футбол, волейбол, флорбол, участвовали в легкоатлетических эстафетах и сдавали нормы ГТО. Также свое мастерство демонстрировали роллеры, велосипедисты и скейтбордисты.

Не остались в стороне и любители скандинавской ходьбы. Именно в этом виде спорта стойкостью духа и физической подготовкой блеснула самая взрослая участница соревнований – 84-летняя Эльвира Семеновна Красильникова.

Участники мероприятий получили заряд позитива и памятные призы, а победители – заслуженные кубки.

Фото Светланы Усик