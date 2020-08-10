Волонтеры наводили порядок на Румболовском парке

В минувшую субботу, 8 августа, активисты провели субботник на объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба В.А. Всеволожского», расположенного на Румболовском парке.

В рамках акции по уборке мусора волонтеры очистили пруд и собрали с территории мусор и сухостой. Вооруженные бензопилами, активисты смогли убрать даже крупные стволы. Однако больше всего пришлось повозиться со следами жизнедеятельности человека. Так, вдоль автостоянки на Шишканя, дом 14, жители не ограничились разбрасыванием бытового мусора и дополнили его «автомобильным». Активисты находили тару из-под технических жидкостей, резиновые шланги и «пепельницы» прямо на земле возле парковочных мест.

Как отмечают организаторы, в этом году это первое подобное мероприятие и впереди еще много работы. Весь собранный мусор был аккуратно складирован для дальнейшего вывоза.

Фото со страницы Ирины Гуреевой-Дорошенко в соцсети «ВКонтакте»