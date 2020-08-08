Искать и помнить: областному поисковому движению 30 лет

Принято считать, что поисковое движение Ленинградской области зародилось в 1990 году, когда прошла первая официальная поисковая экспедиция на Невский «пятачок».

Первым бойцом, которого нашли в Ленинградской области и официально установили имя, был Кузьма Щукин родом из Алтайского края. Он погиб на Невском «пятачке» во время атаки. Возле него нашли флягу, котелок, подсумки с патронами, противогаз и винтовку Мосина с пристегнутым штыком. Всего в первой экспедиции на Невском «пятачке» было обнаружено 574 незахороненных бойцов.

В этом году наши поисковые экспедиции работают в сдержанном режиме. В начале лета в связи с запретом посещения лесов поисковых работ не было вообще. И только к середине лета развернулись небольшие раскопы в районе Синявинских высот, возле поселка Свирьстрой (в районе шоссе, ведущего от Подпорожья к Лодейному Полю) и в отдельных местах. Сейчас проходит слет поисковых отрядов в Кировском районе Ленинградской области. Помимо этого, областные поисковики принимают участие в поисковых работах в районе Ржева.

Один из основателей поискового движения в Ленинградской области Георгий Стрелец 6 августа во время пресс-конференции «День окончания Ленинградской битвы: программа памятных мероприятий» рассказал об интересной находке последнего времени. В районе Подпорожья поисковики обнаружили полковую пекарню военного времени, в которой хорошо сохранились формы для выпекания хлеба. Эти формы были переданы в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Сейчас их можно увидеть на выставке.

Во Всеволожском районе главным поисковым событием этого года оказалось завершение четырехлетних поисковых работ недалеко от деревни Ненимяки. Здесь обнаружено воинское захоронение 142-й стрелковой дивизии. Раскопки проводил поисковый отряд из Санкт-Петербурга «Группа Безымянная». В ближайшее время на страницах нашей газеты вы сможете прочитать поисковый отчет.

Людмила Однобокова