Умные призы от цифрового помощника

Воспользуйтесь цифровым помощником на областном портале госуслуг gu.lenobl.ru и выиграйте умную колонку. Призы ждут трех счастливчиков!

На портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области продолжается конкурс «Цифровой помощник – твой верный проводник!». Принять участие в нем могут жители Ленинградской области старше 14 лет. Чтобы стать участником конкурса нужно до 6 сентября заказать услугу на регпортале, и сразу к ней – еще одну из услуг, предлагаемых там же цифровым помощником.

Механизм цифрового помощника индивидуально подскажет, какие услуги рекомендуется получить в той или иной жизненной ситуации, сообщит перечень документов для заказа и поможет правильно заполнить заявление. Отследить ход предоставления услуги после подачи заявления можно в личном кабинете, а также по электронной почте или СМС.

Например, при обращении на портал за получением ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего и последующих детей, цифровой помощник предлагает оформить еще и выплату на приобретение школьной формы, единовременную выплату на приобретение жилого помещения, бесплатный проездной для учащихся.

При обращении за получением охотничьего билета, помощник советует оформить разрешение на охоту.

При подаче заявления на государственную регистрацию заключения брака помощник рекомендует принять участие в программах по улучшению жилищных условий для молодых семей.

При обращении за поиском подходящей работы цифровой помощник предлагает узнать о положении на рынке труда, получить услугу по профориентации или по организации временного трудоустройства.

После заказа услуги с помощью цифрового помощника пользователь попадает на страницу с номером обращения и краткой информацией о конкурсе с возможностью сделать репост на свою личную страничку в социальной сети ВКонтакте. Репост – обязательное условие конкурса «Цифровой помощник – твой верный проводник!», при этом страница в соцсети должна быть открытой, а репост сохраняться до момента определения победителя – 12 сентября.

Итоги будут подведены не позднее 20 сентября. Трех победителей ждут замечательные призы – сертификаты на покупку умной колонки с голосовым помощником.

Виктория Кузнецова, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области:

«Сегодня более половины жителей Ленинградской области уже получают государственные услуги в электронном виде. Это хороший показатель, но еще есть куда расти. Наша задача состоит в том, чтобы не просто создавать доступную цифровую среду для граждан, но и информировать их о новых возможностях, поэтому мы ищем способы популяризации технических решений. Конкурс такого формата, с вовлечением аудитории социальных сетей, помогает сообщить о региональном портале государственных услуг огромному количеству жителей региона, и мы видим, что наши активности дают хороший результат».

Подробные правила конкурса и сроки проведения опубликованы на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области – gu.lenobl.ru и в официальной группе в социальной сети ВКонтакте – vk.com/public171825238.

Дмитрий Носов

СПРАВКА:

Конкурс «Цифровой помощник – твой верный проводник!» организован Комитетом цифрового развития Ленинградской области. «Ростелеком» выступил официальным партнером конкурса.

На сегодняшний день более 60% жителей Ленинградской области – 1,08 млн человек – получают государственные и муниципальные услуги на федеральном портале gosuslugi.ru, региональном портале gu.lenobl.ru или на сайтах ведомств.

Для получения 95% услуг требуется подтвержденная учетная запись в ЕСИА. Сейчас зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить свою учетную запись можно по упрощенной схеме в режиме онлайн. Клиенты интернет-банков Сбербанк, Тинькофф и Почта Банк могут сделать это на сайте своего банка или в банковском приложении. Все инструкции можно найти на сайтах банков. Также можно подтвердить учетную запись в любом МФЦ.